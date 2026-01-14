iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинский защитник расторг контракт с французским клубом

Эдуард Соболь покинул Страсбур в статусе свободного агента.
Вчера, 22:49       Автор: Игорь Мищук
Эдуард Соболь / Getty Images
Эдуард Соболь / Getty Images

Французский Страсбур прекратил сотрудничество с украинским левым защитником Эдуардом Соболем.

Об этом сообщает пресс-служба представителя Лиги 1.

Читай также: Страсбур вместо Росеньора назначил другого англичанина

Французский клуб и 30-летний футболист по взаимному согласию договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до июня 2026 года.

Клуб пожелал украинцу всего наилучшего в дальнейшей карьере.

Отметим, что в текущем сезоне Соболь принял участие всего в одном матче Страсбура.

Ранее сообщалось, что Челси планирует трансфер полузащитника Страсбура.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдуард Соболь Страсбур

Статьи по теме

Страсбур вместо Росеньора назначил другого англичанина Страсбур вместо Росеньора назначил другого англичанина
Челси назначил нового тренера Челси назначил нового тренера
Челси планирует трансфер полузащитника Страсбура Челси планирует трансфер полузащитника Страсбура
Челси планирует отправить Мудрика в аренду во Францию Челси планирует отправить Мудрика в аренду во Францию

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот Гилджеса-Александера против Вембаньямы возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот Гилджеса-Александера против Вембаньямы возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: дебют Арбелоа и полуфиналы КАНа
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Интер одержал минимальную победу над аутсайдером Серии А
Европа23:45
Бавария оформила волевую победу над Кельном
Европа23:22
Ноттингем Форест может досрочно распрощаться с Зинченко
Европа22:49
Украинский защитник расторг контракт с французским клубом
Киберспорт22:11
Monte обыграли NaVi в украинском дерби
Европа21:40
Наполи не справился дома с Пармой
Другие страны21:05
Кубок африканских наций-2025: Сенегал выбил Египет и стал первым финалистом, Нигерия встретится с Марокко
Европа20:58
Миколенко может продолжить карьеру в Германии
Украина20:29
Защитник Шахтера заинтересовал клубы из Германии, Англии и Нидерландов
Европа20:00
Лучший бомбардир Серии A признан футболистом декабря
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK