Украинский защитник расторг контракт с французским клубом

Французский Страсбур прекратил сотрудничество с украинским левым защитником Эдуардом Соболем.

Об этом сообщает пресс-служба представителя Лиги 1.

Французский клуб и 30-летний футболист по взаимному согласию договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до июня 2026 года.

Клуб пожелал украинцу всего наилучшего в дальнейшей карьере.

Отметим, что в текущем сезоне Соболь принял участие всего в одном матче Страсбура.

Ранее сообщалось, что Челси планирует трансфер полузащитника Страсбура.

