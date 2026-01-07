iSport.ua
Страсбур вместо Росеньора назначил другого англичанина

Эльзасцы быстро нашли тренера.
Сегодня, 19:27       Автор: Антон Федорцив
Гари О'Нил / Getty Images
Гари О'Нил / Getty Images

Руководство французского Страсбура оперативно определилось с наставником команды. Гари О'Нил возглавил "сине-белых", сообщает официальный сайт клуба.

Английский специалист заключил контракт на 3,5 года. О'Нил вернулся к работе после годовой паузы. В декабре 2024-го он покинул Вулверхэмптон, а перед этим на родине также тренировал Борнмут.

В данный момент Страсбур идет на 7-й позиции в Лиге 1. Эльзасцы набрали 24 очка за 17 туров. Кроме того, "сине-белые" выиграли основной этап Лиги конференций (16 пунктов).

Тем временем Луис Энрике принял решение по контракту с французским ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Страсбур Гари О`Нил

