Страсбур вместо Росеньора назначил другого англичанина

Руководство французского Страсбура оперативно определилось с наставником команды. Гари О'Нил возглавил "сине-белых", сообщает официальный сайт клуба.

Английский специалист заключил контракт на 3,5 года. О'Нил вернулся к работе после годовой паузы. В декабре 2024-го он покинул Вулверхэмптон, а перед этим на родине также тренировал Борнмут.

В данный момент Страсбур идет на 7-й позиции в Лиге 1. Эльзасцы набрали 24 очка за 17 туров. Кроме того, "сине-белые" выиграли основной этап Лиги конференций (16 пунктов).

Тем временем Луис Энрике принял решение по контракту с французским ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!