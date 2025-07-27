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Футбол

Малиновский помог Дженоа обыграть соперника в спарринге

Украинский полузащитник "россоблу" сделал ассист на победый гол.
Вчера, 22:45       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Дженоа провела товарищеский матч с Мантовой в рамках подготовки к новому сезону.

Подопечные Патрика Виейра обыграли представителя Серии B со счетом 3:2, а украинский полузащитник "россоблу" Руслан Малиновский, начинавший встречу в запасе, приложился к успеху своей команды после выхода на замену.

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Под конец встречи украинец прошел по левому флангу и навесил в центр штрафной на Мортена Торсбю, который головой отправил мяч в ворота, забив тем самым победный гол.

Дженоа - Мантова 3:2

Голы: Маркандалли, 54, Вентурино, 60, Торсбю, 84 - Радаэлли, 33, Галуппини, 82 (пен.)

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Роман Яремчук отличился голом за Олимпиакос во втором спарринге кряду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский

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