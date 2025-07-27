Малиновский помог Дженоа обыграть соперника в спарринге
Дженоа провела товарищеский матч с Мантовой в рамках подготовки к новому сезону.
Подопечные Патрика Виейра обыграли представителя Серии B со счетом 3:2, а украинский полузащитник "россоблу" Руслан Малиновский, начинавший встречу в запасе, приложился к успеху своей команды после выхода на замену.
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Под конец встречи украинец прошел по левому флангу и навесил в центр штрафной на Мортена Торсбю, который головой отправил мяч в ворота, забив тем самым победный гол.
Дженоа - Мантова 3:2
Голы: Маркандалли, 54, Вентурино, 60, Торсбю, 84 - Радаэлли, 33, Галуппини, 82 (пен.)
Ранее сообщалось, что украинский нападающий Роман Яремчук отличился голом за Олимпиакос во втором спарринге кряду.
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