iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Спортинг намерен устроить еще одни жесткие торги за своего игрока

Мортен Юлманд интересен европейским грандам.
Сегодня, 17:58       Автор: Андрей Безуглый
Мортен Юлманд / Getty Images
Мортен Юлманд / Getty Images

Хавбек Спортинга Мортен Юлманд может стать следующей горячей трансферной сагой, пишет A Bola.

26-летний датчанин интересен Ювентусу и обоим манчестерским клубом. Однако пока только туринцы начали работу над трансфер.

Итальянский клуб уверен, что сможет договориться о трансфере за 40 млн евро, так как Спортинг оценивает игрока в 50 млн евро.

Однако, как пишет издание, Спортинг не отпустит игрока никуда, если покупатель не активирует опцию отступных в размере 80 млн евро.

Пока сам Юлманд не против остаться в клубе на еще один сезон.

Ранее также сообщалось, что Юнайтед и Ньюкасл ведут гонку за талантливым форвардом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Пиастри установил рекорд Формулы-1 Пиастри установил рекорд Формулы-1
S1mple официально покинул NaVi S1mple официально покинул NaVi
Шахтер решил, что делать со статуей Луческу Шахтер решил, что делать со статуей Луческу
"Всегда будет моим чемпионом": вдова Али рассказала, похож ли Усик на Мухаммеда "Всегда будет моим чемпионом": вдова Али рассказала, похож ли Усик на Мухаммеда

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:27
S1mple официально покинул NaVi
Украина20:10
Шахтер решил, что делать со статуей Луческу
Бокс19:50
"Всегда будет моим чемпионом": вдова Али рассказала, похож ли Усик на Мухаммеда
Европа19:30
В Челси определились с судьбой основного защитника
Украина19:14
Календарь Шахтера: "горняки" на этой недели проведут ответный матч против Бешикташа в отборе Лиги Европы
Европа18:57
Английский клуб перехватил трансферную цель у чемпиона Италии
Бокс18:54
Леннокс Льюис назвал боксера, который станет будущим в супертяжелом весе
Европа18:35
ПСЖ согласовал трансфера замены Доннарумме
Европа18:20
Топ-клуб Франции предложил 15 миллионов евро за игрока Динамо
Европа17:58
Спортинг намерен устроить еще одни жесткие торги за своего игрока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK