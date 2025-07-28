Спортинг намерен устроить еще одни жесткие торги за своего игрока

Хавбек Спортинга Мортен Юлманд может стать следующей горячей трансферной сагой, пишет A Bola.

26-летний датчанин интересен Ювентусу и обоим манчестерским клубом. Однако пока только туринцы начали работу над трансфер.

Итальянский клуб уверен, что сможет договориться о трансфере за 40 млн евро, так как Спортинг оценивает игрока в 50 млн евро.

Однако, как пишет издание, Спортинг не отпустит игрока никуда, если покупатель не активирует опцию отступных в размере 80 млн евро.

Пока сам Юлманд не против остаться в клубе на еще один сезон.

Ранее также сообщалось, что Юнайтед и Ньюкасл ведут гонку за талантливым форвардом.

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