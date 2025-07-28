Спортинг намерен устроить еще одни жесткие торги за своего игрока
Мортен Юлманд интересен европейским грандам.
Хавбек Спортинга Мортен Юлманд может стать следующей горячей трансферной сагой, пишет A Bola.
26-летний датчанин интересен Ювентусу и обоим манчестерским клубом. Однако пока только туринцы начали работу над трансфер.
Итальянский клуб уверен, что сможет договориться о трансфере за 40 млн евро, так как Спортинг оценивает игрока в 50 млн евро.
Однако, как пишет издание, Спортинг не отпустит игрока никуда, если покупатель не активирует опцию отступных в размере 80 млн евро.
Пока сам Юлманд не против остаться в клубе на еще один сезон.
Ранее также сообщалось, что Юнайтед и Ньюкасл ведут гонку за талантливым форвардом.
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