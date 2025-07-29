Нападающий Милана стал одноклубником Малиновского

Нападающий Милана Лоренцо Коломбо пополнил состав Дженоа, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

23-летний итальянский форвард пополнил состав генуэзской команды на правах аренды.

Читай также: Малиновский помог Дженоа обыграть соперника в спарринге

Как сообщает официальный сайт "россоблу", соглашение рассчитано на один год и предусматривает право выкупа игрока, которое станет обязательством при достижении определенных условий.

A casa di Colombo 🌊 pic.twitter.com/kdtM5JsuNf — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 28, 2025

В своей новой команде нападающий будет выступать под 29-м номером.

Our new number 2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/CTDspUR0S6 — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 28, 2025

Коломбо является воспитанником Милана, но за первую команду "россонери" провел всего 11 матчей, отличившись одним голом.

Ранее нападающий выступал в арендах в Кремонезе, СПАЛ, Лечче и Монце. Минувший сезон он провел в Эмполи, записав на свой счет семь голов и два ассиста в 43 поединках.

Ранее сообщалось, что главный тренер Дженоа Патрик Виейра заблокировал переход легенды АПЛ в генуэзскую команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!