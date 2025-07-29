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Футбол

Нападающий Милана стал одноклубником Малиновского

Дженоа арендовала воспитанника "россонери" Лоренцо Коломбо.
Сегодня, 13:28       Автор: Игорь Мищук
Лоренцо Коломбо / Genoa CFC
Лоренцо Коломбо / Genoa CFC

Нападающий Милана Лоренцо Коломбо пополнил состав Дженоа, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

23-летний итальянский форвард пополнил состав генуэзской команды на правах аренды.

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Как сообщает официальный сайт "россоблу", соглашение рассчитано на один год и предусматривает право выкупа игрока, которое станет обязательством при достижении определенных условий.

В своей новой команде нападающий будет выступать под 29-м номером.

Коломбо является воспитанником Милана, но за первую команду "россонери" провел всего 11 матчей, отличившись одним голом.

Ранее нападающий выступал в арендах в Кремонезе, СПАЛ, Лечче и Монце. Минувший сезон он провел в Эмполи, записав на свой счет семь голов и два ассиста в 43 поединках.

Ранее сообщалось, что главный тренер Дженоа Патрик Виейра заблокировал переход легенды АПЛ в генуэзскую команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Милан дженоа

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