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Футбол

Ман Сити вернул своего воспитанника

Теперь у "горожан" снова есть свой Траффорд.
Сегодня, 22:19       Автор: Василий Медвидь

Манчестер Сити усилил вратарскую линию

Как сообщает пресс-служба «горожан», в коллектив вернулся Джеймс Траффорд, который воспитывался в академии манкунианцев. Ранее голкипер выступал за Бернли.

Джеймс обошелся Ман Сити в 27 млн фунтов. Контракт с игроком подписан на 5 лет.

Стоит отметить, что Траффордом в это межсезонье интересовался Ньюкасл. 

Напомним, ранее сообщалось, что Эдерсон опроверг слухи о своем уходе.

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