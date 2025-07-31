Аморим - о победах в предсезонке: Мы прибавляем и выглядим по-другому

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал победы во время предсезонки.

Напомним, что манкунианцы в рамках летней лиги АПЛ уже обыграли Брентфорд и Борнмут.

По словам Аморима, футболисты начали играть иначе, быстрее, сильнее и интенсивнее. По всем показателям игроки команды прибавили относительно прошлого сезона.

Думаю, что футболисты играют намного лучше, потому что лучше взаимодействуют друг с другом. Не только на поле, но и за его пределами. Они стали сильнее и быстрее.

Конечно, на данный момент идет только предсезонка. Но уже можно увидеть, что интенсивность совершенно другая. Показатели другие. Мы прибавляем.

Тем не менее это предсезонка. Давление в течение сезона будет совсем другим. Важно понимать, что эти же футболисты могут играть по-другому