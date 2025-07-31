Аморим - о победах в предсезонке: Мы прибавляем и выглядим по-другому
Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал победы во время предсезонки.
Напомним, что манкунианцы в рамках летней лиги АПЛ уже обыграли Брентфорд и Борнмут.
По словам Аморима, футболисты начали играть иначе, быстрее, сильнее и интенсивнее. По всем показателям игроки команды прибавили относительно прошлого сезона.
Это больше, чем просто результаты. Дело в том, как играют футболисты. Это очень важно. Люди не могут этого не увидеть.
Думаю, что футболисты играют намного лучше, потому что лучше взаимодействуют друг с другом. Не только на поле, но и за его пределами. Они стали сильнее и быстрее.
Конечно, на данный момент идет только предсезонка. Но уже можно увидеть, что интенсивность совершенно другая. Показатели другие. Мы прибавляем.
Тем не менее это предсезонка. Давление в течение сезона будет совсем другим. Важно понимать, что эти же футболисты могут играть по-другому
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