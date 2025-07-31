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Футбол

Аморим - о победах в предсезонке: Мы прибавляем и выглядим по-другому

Тренер проявляет осторожный оптимизм.
Сегодня, 10:19       Автор: Андрей Безуглый
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал победы во время предсезонки.

Напомним, что манкунианцы в рамках летней лиги АПЛ уже обыграли Брентфорд и Борнмут.

По словам Аморима, футболисты начали играть иначе, быстрее, сильнее и интенсивнее. По всем показателям игроки команды прибавили относительно прошлого сезона.

Это больше, чем просто результаты. Дело в том, как играют футболисты. Это очень важно. Люди не могут этого не увидеть.

Думаю, что футболисты играют намного лучше, потому что лучше взаимодействуют друг с другом. Не только на поле, но и за его пределами. Они стали сильнее и быстрее.

Конечно, на данный момент идет только предсезонка. Но уже можно увидеть, что интенсивность совершенно другая. Показатели другие. Мы прибавляем.

Тем не менее это предсезонка. Давление в течение сезона будет совсем другим. Важно понимать, что эти же футболисты могут играть по-другому

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