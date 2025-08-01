Фанаты Селтика получили восьмилетний бан за флаг Палестины

Как утверждают в полиции, флаг стал лишь причиной.

Пятеро фанатов Селтика получили бан на посещение стадионов в Италии, пишет QuiComo.

Накануне "кельты" играли с Аяксом на товарищеском турнире в Комо. Часть шотландских фанатов развернула флаг Палестины, провоцируя нидерландских болельщиков.

Служба безопаности стадиона не позволила инцидента перерасти в массовую драку, а зачинщиков привезли в полицейский участок.

Начальник полиции Комо Марко Кали подписал пять постановлений о запрете на посещение всех стадионов Италии общей продолжительностью восемь лет.

"Запреты для фанатов Селтика были введены за провокационное поведение, а не из-за палестинского флага как такового. Несмотря на глубочайшее уважение к страданиям народа, стадион – это место, где действуют определенные правила. И их нарушение, очевидно, влечет за собой последствия.

Правила о том, что можно приносить на стадион во время футбольного матча, строго запрещают символику, баннеры или флаги с политическим подтекстом. Потому что стадион – это спортивная арена", - прокомментировали случившееся в полиции.

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