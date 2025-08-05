Ньюкасл "забыл" игрока в Южной Корее

Защитник Ньюкасла Мэтт Таргетт случайно потерялся, сообщает Фрэнcис Чипп.

Напомним, "сороки" провели предсезонное турне в Южной Корее и накануне вернулись назад в Британию.

Уже по прибытии в Ньюкасл клуб обнаружил, что на борту не было 29-летнего защитника Мэтта Таргетта.

К счастью, клуб быстро навел справки и отыскал игрока, оказалось, что он остался в Сеуле. Ньюкасл уже подтвердил, что с футболистов все хорошо и он вернется в Англию следующим рейсом.

Ранее также сообщалось, что фанаты Манчестер Юнайтед готовят новую акцию протеста.

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