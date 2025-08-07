Байер нацелился на молодого таланта Монако

Байер хочет выкупить Магнеса Аклиуша, пишет Флориан Плеттенберг.

Немецкий клуб считает 23-летнего француза идеальным кандидатом для укрепления правого фланга.

Эрик тен Хаг уже дал свое согласие на сделку, потому теперь все будет зависеть от того, сумеет ли Байер договориться с Монако.

Немцы рассчитывают совершить трансфер за 50 млн евро. Трансфермаркт оценивает Аклиуша в 45 млн евро.

Ранее также Манчестер Сити выставил условие аренды своей экс-звезды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!