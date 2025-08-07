iSport.ua
Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити

Саудовские клубы следят за футболистом.
Сегодня, 13:41       Автор: Митя Шитко
Матео Ковачич / Getty Images
Матео Ковачич / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Матео Ковачич может сменть клуб в летнее трансферное окно.

Клубы из Саудовской Аравии рассматривают подписание 31-летнего игрока, ведь тот не входит в планы главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

Однако, на данный момент, футболист предпочитает играть за Манчестер Сити и планирует обсудить свое будущее в клубе в ближайшее время.

Ковачич перешел в Манчестер Сити из Челси за 29,1 миллиона евро. В прошлом сезоне хорват провел 42 матча, в которых забил семь голов и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших полузащитников АПЛ.

