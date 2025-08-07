iSport.ua
Тоттенхэм может присоединиться к борьбе за нападающего их принципиального соперника

Николас Джексон привлек внимание еще одного клуба.
Вчера, 22:31       Автор: Василий Медвидь

Лондонский Тоттенхэм может стать еще одним участником гонки за Николасом Джексоном.

Как сообщает Фабрицио Романо, «шпоры» готовы рассмотреть приобретение сенегальца, но при одном условии. Подопечные Томаса Франка включат борьбу в случае ухода Ришарлисона.

Кроме Тоттенгема с Челси связывались Бавария и итальянские клубы, но наиболее вероятным вариантом является продолжение карьеры нападающего в АПЛ. Фаворитом в борьбе за Джексона пока является Ньюкасл.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси хочет приобрести вингера МЮ.

