Мудрик не получил игровой номер на новый сезон в Челси

Украинец отстранен от футбола за нарушение антидопинговых правил.
Сегодня, 13:54       Автор: Митя Шитко
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Челси утвердил игровые номера футболистов на сезон-2025/26.

В списке игроков не оказалось украинского футболиста Михаила Мудрика, который отстранен от футбола за нарушение антидопинговых правил.

Его 10-й номер получил Коул Палмер.

Напомним, что Челси включил Мудрика в заявку АПЛ на сезон-2025/26

