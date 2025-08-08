Милан намерен арендовать форварда Манчестер Юнайтед

Милан работает над арендой Расмуса Хейлунда, пишет Лука Бьянкин.

По информации журналиста, "россонери" готовы заплатить 4 млн евро за аренду форварда Манчестер Юнайтед.

Также клуб возьмет на себя часть его зарплаты и готов включить в соглашение пункт об опции выкупа за 40 млн евро.

Манчестер Юнайтед вполне может принять такое предложение, но все зависит от решения Хейлунда.

На текущий момент датчанин хочет остаться в Манчестере и бороться за место в стартовом составе.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл нашел себе новую цель на форварда.

