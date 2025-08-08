Арсенал подписал новый контракт с талантливым воспитанником

Арсенал объявил о продлении контракта с Итаном Нванери.

"Канониры" официально не раскрыли подробности нового соглашения, но по информации инсайдеров речь идет о пятилетнем контракте.

Напомним, что 18-летний футболист дебютировал в первой команде еще в сезоне-2022/23, проведя на поле всего одну минуте.

В следующем сезоне Нванери появился на 13 минут в АПЛ, а уже в прошлом он полноценно стал частью первой команды.

Итан Нванери провел 37 матчей с первой командой, отличившись девять голами и двумя ассистами.

