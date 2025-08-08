iSport.ua
Реал продлил контракт с талантливым форвардом

Гонсало Гарсия подписал новое соглашение.
Вчера, 23:25       Автор: Андрей Безуглый
Гонсало Гарсия / Getty Images
Гонсало Гарсия / Getty Images

Реал Мадрид официально объявил о новом контракте Гонсало Гарсией.

21-летний нападающий останется в клубе до 2030 года. Отступные игрока составили 1 млрд евро.

Напомним, что Гарсия присоединился в Реалу в 2014 году и провел в молодежной системе клуба 10 лет.

В ноябре 2023 года он дебютировал за первую команду, а со следующего сезона станет полноценным игроком основного состава.

Ранее также Арсенал продлил своего воспитанника.

