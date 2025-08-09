Тренер Челси назвал футболиста, которого нужно купить
Мареска нуждается в защитнике.
Главный тренер Челси Энцо Мареска рассказал о дальнейших планах команды после травмы центрбека Ливая Колуилла.
По словам специалиста, клуб должен купить центрального защитника.
"Для меня приоритет – приобретение нового центрального защитника. Увидим, сделаем ли мы этот шаг", - приводит слова Энцо Фабрицио Романо в Twitter.
Напомним, 22-летний англичанин порвал переднею крестообразную связку уже во время первой тренировки по возвращении из отпуска. Он пропустит большую часть сезона 2025/26.
В прошлом сезоне Ливай провел 42 матча, забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что ключевой игрок Манчестер Сити пропустит старт сезона.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!