Ключевой игрок Манчестер Сити пропустит старт сезона

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола подтвердил, что Родри выбыл на несколько недель.

Напомним, испанский хавбек получил повреждение в матче с Аль-Хилялем.

Гвардиола не стал уточнять характер травмы, но заявив, что Родри вернется только к середине сентября.

"Родри идет на поправку, но получил серьезную травму в матче против Аль-Хиляля.

Он лучше тренировался, и мы надеемся, что после перерыва на матчи сборных он будет в отличной форме", - заявил испанец на пресс-конференции.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл еще одного игрока.

