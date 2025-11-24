Ключевой полузащитник Манчестер Сити близок к возвращению на поле

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника Родри, который получил повреждение крестообразной связки колена.

По словам наставника "горожан", 29-летний испанский хавбек пока полностью не восстановился, но вскоре должен быть готов вернуться на поле.

"Родри еще не восстановился. Не уверен, но осталось недолго. Процесс и сроки его возвращения еще определяются. Мы подождем еще немного, чтобы убедиться, что с ним все в порядке", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Родри принял участие в восьми матчах Манчестер Сити во всех турнирах без результативных действий.

