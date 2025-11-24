iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ключевой полузащитник Манчестер Сити близок к возвращению на поле

Родри завершает процесс восстановления после травмы.
Вчера, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника Родри, который получил повреждение крестообразной связки колена.

По словам наставника "горожан", 29-летний испанский хавбек пока полностью не восстановился, но вскоре должен быть готов вернуться на поле.

Читай также: Ман Сити отверг вариант покупки звёздного игрока Реала

"Родри еще не восстановился. Не уверен, но осталось недолго. Процесс и сроки его возвращения еще определяются. Мы подождем еще немного, чтобы убедиться, что с ним все в порядке", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Родри принял участие в восьми матчах Манчестер Сити во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва покинет Манчестер Сити после этого сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри

Статьи по теме

Исторический дубль приносит Ньюкаслу победу над Сити Исторический дубль приносит Ньюкаслу победу над Сити
Ньюкасл одолел Манчестер Сити Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Легенда Шахтера официально завершил карьеру Легенда Шахтера официально завершил карьеру
Бернарду Силва покинет Манчестер Сити после этого сезона Бернарду Силва покинет Манчестер Сити после этого сезона

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Европа15:51
ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон
Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK