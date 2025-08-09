iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шешко оценил свой трансфер в Манчестер Юнайтед

Беньямин дал интервью после перехода.
Сегодня, 14:56       Автор: Митя Шитко
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Новичок Манчестер Юнайтед Беньямин Шешко прокомментировал свой переход в английский клуб из Лейпцига.

22-летний игрок счастлив оказаться в команде с большей историей.

Читай также: Чемпион мира-2018 стал одноклубником Таловерова

"Манчестер Юнайтед имеет особую историю, но больше всего меня вдохновляет будущее. Когда мы обсуждали проект, стало понятно, что все готово для того, чтобы эта команда продолжила расти и вскоре снова смогла бороться за главные трофеи.

Я почувствовал положительную энергию и семейную атмосферу, созданную в клубе. Это идеальное место для достижения моего максимального уровня и реализации всех моих амбиций.

Не терпится начать учиться у Рубена Аморима, общаться с партнерами по команде, чтобы достичь успеха, на который мы способны вместе".

В прошлом сезоне Шешко провел 45 поединков за Лейпциг во всех турнирах, в которых забил 21 мяч. Манкунианцы увели словенца из-под носа английского Ньюкасла. "Сороки" предлагали за форварда 82,5+2,5 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: Манчестер Юнайтед

Статьи по теме

Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх
Ньюкасл согласовал контракт с защитником Милана Ньюкасл согласовал контракт с защитником Милана
Кривбасс с голами легионеров обыграл Металлист 1925 Кривбасс с голами легионеров обыграл Металлист 1925
Лидер Александрии получил суровый бан за вспышку гнева Лидер Александрии получил суровый бан за вспышку гнева

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Другое16:00
Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх
Европа15:48
Ньюкасл согласовал контракт с защитником Милана
Украина15:41
Кривбасс с голами легионеров обыграл Металлист 1925
Украина14:58
Лидер Александрии получил суровый бан за вспышку гнева
Европа14:56
Шешко оценил свой трансфер в Манчестер Юнайтед
Бокс14:30
"Легких боев не бывает": Джошуа проведет поединок против француза
Европа14:10
Левандовски пропустит старт Ла Лиги
Лига Чемпионов14:05
"Легенда в действии": звездный новичок Пафоса готовится к матчу против Динамо
Украина13:35
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Карпатами перед ответной игрой с Панатинаикосом
Теннис13:26
Лучший теннисист Британии потерял двух партнерш на US Open-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK