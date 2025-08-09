Шешко оценил свой трансфер в Манчестер Юнайтед

Новичок Манчестер Юнайтед Беньямин Шешко прокомментировал свой переход в английский клуб из Лейпцига.

22-летний игрок счастлив оказаться в команде с большей историей.

Читай также: Чемпион мира-2018 стал одноклубником Таловерова

"Манчестер Юнайтед имеет особую историю, но больше всего меня вдохновляет будущее. Когда мы обсуждали проект, стало понятно, что все готово для того, чтобы эта команда продолжила расти и вскоре снова смогла бороться за главные трофеи. Я почувствовал положительную энергию и семейную атмосферу, созданную в клубе. Это идеальное место для достижения моего максимального уровня и реализации всех моих амбиций. Не терпится начать учиться у Рубена Аморима, общаться с партнерами по команде, чтобы достичь успеха, на который мы способны вместе".

В прошлом сезоне Шешко провел 45 поединков за Лейпциг во всех турнирах, в которых забил 21 мяч. Манкунианцы увели словенца из-под носа английского Ньюкасла. "Сороки" предлагали за форварда 82,5+2,5 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!