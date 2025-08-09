iSport.ua
Чемпион мира-2018 стал одноклубником Таловерова

Опытный хавбек вернулся в Англию.
Сегодня, 12:29       Автор: Антон Федорцив
Стивен Нзонзи / ФК Сток Сити
Стивен Нзонзи / ФК Сток Сити

Бывший полузащитник сборной Франции Стивен Нзонзи будет выступать в Чемпионшипе. Английский Сток Сити бесплатно подписал ветерана, сообщает официальный сайт клуба.

Триумфатор ЧМ-2018 заключил 1-летний контракт с "гончарами" как свободный агент. Нзонзи уже защищал цвета команды в 2012-2015 гг. Теперь он будет выступать за Сток Сити под 15-м номером.

В прошлом сезоне Нзонзи защищал цвета иранского Сепахана (34 поединка, 3 гола во всех турнирах). Ранее он также играл в чемпионатах Турции, Катара, Италии, Испании и Франции.

К слову, украинец Максим Таловеров до сих пор не дебютировал за Сток Сити из-за проблем со здоровьем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сток Сити Стивен Нзонзи

