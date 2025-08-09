Ньюкасл договорился о трансфере защитника итальянского топ-клуба

Английский Ньюкасл усилит линию защиты.

Как сообщает Sky Sports, «сороки» финализируют подписание центрбека Малика Тшау. Сумма трансфера составит 35 млн фунтов.

Немецкий защитник не играет в сегодняшнем товарищеском матче Милана, поскольку хочет как можно скорее присоединиться к клубу АПЛ.

Детали контракта Малика с Ньюкаслом неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан нацелился на еще одного форварда из АПЛ после неудачи с Нуньесом

