Реал определился с кандидатами на усиление позиции центрального защитника

Мадридский Реал уже планирует свои трансферы на лето следующего года.

Как сообщает издание RM Confidencial, «сливочные» хотят усилить позицию центрального защитника в следующее межсезонье, но только свободным агентом.

Среди кандидатов, которые следующим летом могут остаться без команды: Марк Гей из Кристал Пеласа, Ибраима Конате из Ливерпуля и Дайо Упамекано из Баварии.

