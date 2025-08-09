iSport.ua
Реал отдал основной номер наследнику Роналдо

Королевский клуб подтвердил иерархию нападающих.
Сегодня, 09:52       Автор: Антон Федорцив
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Молодой нападающий мадридского Реала Эндрик сменил игровой номер. В новом сезоне он будет выступать под "девяткой", сообщает официальный X клуба.

Бразилец получил футболку, под которой карьеру на Бернабеу начал Килиан Мбаппе. Француз на кампанию 2025/26 выбрал привычную "десятку". Зато Эндрик будет играть под номером, который раньше носили Бензема, Роналдо, Морьентес, Шукер, Саморано.

Ранее претендентом на "девятку" был герой Клубного ЧМ-2025 Гонсало Гарсия. Впрочем, после срыва аренды бразильского конкурента в Реал Сосьедад он подобрал 16-й номер. Оба будут соревноваться за место в основе в новом сезоне.

Кстати, ранее Гарсия подписал длительный контракт с Реалом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эндрик Гонсало Гарсия

