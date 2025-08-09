Пресс-служба Золотого мяча оконфузилась, поздравив одного из обладателей награды с Днем рождения

Нужно лучше проверять информацию.

Пресс-служба Золотого мяча попала в забавную ситуацию.

В официальном Instagram-аккаунте, посвященном награде, появился пост с поздравлением Луки Модрича с Днем рождения. Впрочем, полузащитник не празднует его сегодня, 9 августа.

Лука, впрочем, с юмором отреагировал на конфуз пресс-службы, все равно поблагодарив за внимание к нему.

«Я праздную День рождения в следующем месяце, но все равно спасибо», - написал Модрич

