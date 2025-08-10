iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Ливерпуля пропускает матч за Суперкубок Англии по приятной причине

Райан Гравенберх стал отцом.
Сегодня, 17:09       Автор: Василий Медвидь

В рамках Суперкубка Англии Кристал Пэлас встречается с Ливерпулем.

Матч за трофей пропускает лидер мерсисайдцев Райан Гравенберх. Причина отсутствия голландца довольно приятная для него.

Гравенберх вчера вечером стал отцом. Об этом сообщил руководитель «красных» Арне Слот.

В матче Кристал Пэлас - Ливерпуль продолжается первый тайм. Раухнок - 0:0.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль продал свой трансферный провал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Аморим: У Шешко есть необходимое Аморим: У Шешко есть необходимое
Кристал Пэлас одолел Ливерпуль в голевой перестрелке Кристал Пэлас одолел Ливерпуль в голевой перестрелке
Супергол Суханова принес Оболони победу над Александрией Супергол Суханова принес Оболони победу над Александрией
Манчестер Сити сделал запрос по топ-вратарю Манчестер Сити сделал запрос по топ-вратарю

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: поединки УПЛ, матчи в Первой и Второй лиге Украины, Суперкубок Англии
просмотров

Последние новости

Европа19:35
Аморим: У Шешко есть необходимое
Европа19:21
Кристал Пэлас одолел Ливерпуль в голевой перестрелке
Украина19:05
Супергол Суханова принес Оболони победу над Александрией
Европа18:57
Манчестер Сити сделал запрос по топ-вратарю
Футбол18:56
Вингер Баварии в ближайшее время может сменить клубную прописку
Европа18:18
Миколенко получил травму в товарищеском матче
Европа18:12
Итальянский топ-клуб нашел замену своему основному игроку
Европа17:42
Хавбек Реала пропустит старт сезона
Украина17:42
Шахтер договорился о трансфере очередного бразильца
Украина17:22
Климчук принес Колосу минимальную победу над Полесьем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK