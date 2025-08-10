Гласнер: Мы были на одном уровне с Ливерпулем
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер прокомментировал итог встречи с Ливерпулем.
Напомним, что "орлы" в серии пенальти обыграли коллектив Арне Слота и выиграли Суперкубок Англии.
После матча Гласнер заявил, что гордится своей командой, так как она смогла играть на одном уровне с действующим чемпионом АПЛ.
Мне нравится это чувство. Надо отдать должное игрокам за сегодняшнюю победу – мы отыгрались и смогли решить исход матча в серии пенальти. Мы были на одном уровне с Ливерпулем, и это было большое достижение. Я горжусь командой.
Мы знаем, на что способны, и как можем создавать моменты. За последние 18 месяцев многое изменилось, и игроки действительно начинают верить в то, что мы делаем. Я знал, что мы сможем забить как минимум два гола.
Я сказал игрокам сохранять спокойствие, я горд тем, как они играли. Им просто не повезло со вторым голом. Я знал, что если мы будем придерживаться плана, то получим свои моменты, и мы знаем – если реализуем их, мы выиграем матч
