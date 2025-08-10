iSport.ua
Гласнер: Мы были на одном уровне с Ливерпулем

Наставник Кристал Пэлас горд своей командой.
Сегодня, 20:32       Автор: Андрей Безуглый
Оливер Гласнер / Getty Images
Оливер Гласнер / Getty Images

Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер прокомментировал итог встречи с Ливерпулем.

Напомним, что "орлы" в серии пенальти обыграли коллектив Арне Слота и выиграли Суперкубок Англии.

После матча Гласнер заявил, что гордится своей командой, так как она смогла играть на одном уровне с действующим чемпионом АПЛ.

Мне нравится это чувство. Надо отдать должное игрокам за сегодняшнюю победу – мы отыгрались и смогли решить исход матча в серии пенальти. Мы были на одном уровне с Ливерпулем, и это было большое достижение. Я горжусь командой.

Мы знаем, на что способны, и как можем создавать моменты. За последние 18 месяцев многое изменилось, и игроки действительно начинают верить в то, что мы делаем. Я знал, что мы сможем забить как минимум два гола.

Я сказал игрокам сохранять спокойствие, я горд тем, как они играли. Им просто не повезло со вторым голом. Я знал, что если мы будем придерживаться плана, то получим свои моменты, и мы знаем – если реализуем их, мы выиграем матч

Краткий обзор поединка Кристал Пэлас - Ливерпуль доступен на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

