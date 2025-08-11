Еще один итальянский клуб может вмешаться в гонку за Санчо

Интер заинтересовался трансфером Джейдона Санчо, пишет Альфредо Педулла.

"Нерадзурри" уже связались с Манчестер Юнайтед, сделав официальный запрос. По мнению клуба, Санчо может стать альтернативной Лукману.

Напомним, что Аталанта отказывается отпускать своего лидера, требуя 50 млн евро. Санчо обойдется минимум в два раза дешевле.

При этом серьезный интерес к игроку все еще проявляют Ювентус и Рома. Римский клуб считается наиболее серьезным претендентом, так как это идея Гасперини.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити может провернуть громкий трансфер.

