Лидер немецкого топ-клуба пропустит начало сезона

Дортмундская Боруссия будет играть в начале сезона без одного из своих лидеров.

Как сообщила пресс-служба «шмелей», центрбек Никлас Зюле получил травму в товарищеском матче с Ювентусом. Игрок повредил икроножную мышцу.

Немец пропустит, как минимум, два месяца, поэтому должен вернуться в игру, в лучшем случае, в начале октября.

В стартовых турах Бундеслиги Боруссия Дортмунд должна сыграть против Санкт-Паули, берлинского Униона, Гайденгайма, Вольфсбурга, Майнца и РБ Лейпциг.

Напомним, ранее сообщалось, что товарищеский матч против Ювентуса стал последним для легенды Боруссии

