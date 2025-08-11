iSport.ua
Ливерпуль нацелился на талантливого защитника

Джованни Леони может оказаться в составе мерсисайдцев.
Сегодня, 22:36       Автор: Василий Медвидь

Английский Ливерпуль намерен улучшить линию защиты.

Как сообщают ряд инсайдеров, в частности, Фабрицио Романо и Флориан Плеттенберг, мерсисайдцы хотят подписать Джованни Леони из Пармы. 18-летний центрбек обойдется примерно в 35 млн фунтов.

Ливерпуль начнет активные переговоры по трансферу Леони, если не удастся приобрести Марка Геи из Кристал Пэлас.

Джованни также интересует итальянские топ-клубы, но «красные» имеют финансовое преимущество над ними.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль может продать своего полузащитника конкуренту по АПЛ.

