iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Немецкий топ-клуб нашел замену своему лидеру

Ромуло близок к тому, чтобы присоединиться к РБ Лейпциг.
Сегодня, 00:47       Автор: Василий Медвидь

Немецкий РБ Лейпциг определился с заменой Беньямина Шешко.

Как сообщает Николо Скира, «быки» подпишут Ромуло из Гезтепе. Сумма трансфера составит 23 млн евро.

Бразилец согласовал условия контракта, но его детали не сообщаются.

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги 23-летний бразильский нападающий провел 29 матчей, забив 13 голов и отдав 9 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ представил Шешко в качестве новичка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Свитолина назвала топ своих самых знаковых побед Свитолина назвала топ своих самых знаковых побед
Ливерпуль нацелился на талантливого защитника Ливерпуль нацелился на талантливого защитника
Лидер немецкого топ-клуба пропустит начало сезона Лидер немецкого топ-клуба пропустит начало сезона
"В этой жизни и во всех следующих": Джорджина мило сообщила о помолвке с Роналду "В этой жизни и во всех следующих": Джорджина мило сообщила о помолвке с Роналду

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Футбол сегодня: завершение туров УПЛ, Первой и Второй лиг
просмотров
Свитолина вылетела во втором круге турнира в Цинциннати
просмотров
УПЛ: Заря встретится с Кудровкой на финише тура
просмотров

Последние новости

Европа00:47
Немецкий топ-клуб нашел замену своему лидеру
Вчера, 23:34
Теннис23:34
Свитолина назвала топ своих самых знаковых побед
Европа22:36
Ливерпуль нацелился на талантливого защитника
Европа22:05
Лидер немецкого топ-клуба пропустит начало сезона
Европа21:22
"В этой жизни и во всех следующих": Джорджина мило сообщила о помолвке с Роналду
Лига Чемпионов21:04
Шовковский поделился ожиданиями от игры с Пафосом
Европа20:33
Защитник топ-клуба АПЛ может перейти в другой топовый чемпионат
Европа20:01
Заря не без проблем одолела новичка УПЛ
Европа19:48
Еще один игрок Лилля намерен повторить путь Дэвида
Европа19:27
Известный инсайдер подтвердил, что Доннарумма покинет ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK