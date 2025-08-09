iSport.ua
Футбол

Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Шешко

Английский гранд оформил очередное громкое подписание.
Сегодня, 12:45       Автор: Антон Федорцив
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Нападающий сборной Словении Беньямин Шешко завершил переход в английский Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" выкупили форварда немецкого РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт клуба.

Балканец подписал с МЮ 5-летний контракт. "Красные быки" получат за Шешко ориентировочно 76,5 млн евро. Эта сумма может возрасти до 85 млн благодаря разнообразным бонусам за выступления нападающего.

В прошлом сезоне Шешко провел 45 поединков во всех турнирах, в которых забил 21 мяч. Манкунианцы увели словенца из-под носа английского Ньюкасла. "Сороки" предлагали за форварда 82,5+2,5 млн евро.

Тем временем английский Сток Сити вернул чемпиона мира-2018 из чемпионата Ирана.

