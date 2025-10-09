Бенфика и Рома заинтересовалась россиянином из московского клуба

Не известно, насколько правдива эта информация.

Лиссабонская Бенфика заинтересовалась в услугах игрока из чемпионата россии - Кирила Глебова из московского цска.

Об этом сообщает португальское издание A Bola. Кроме того, источник со ссылкой на российского журналиста сообщает об интересе к игроку со стороны мадридского Атлетико и Ромы.

"Скауты клубов были поражены скоростью и мастерством 19-летнего футболиста", - сообщается в статье.

Контракт игрока с его нынешним клубом истекает летом 2027 года. В этом году полузащитник сыграл 14 матчей и забил в них 5 голов. Напомним, что в Бенфике и Роме играют футболисты сборной Украины - Анатолий Трубин, Георгий Судаков и Артем Довбик.

