Реал имеет два варианта конкурентов для Чуамени: дорогой английский и странный бюджетный

Мадридский клуб ищет усиление.
9 октября, 13:35       Автор: Василий Войтюк
Адам Вортон / Getty Images
Адам Вортон / Getty Images

Руководство мадридского Реала намерено усилить глубину на позиции опорного полузащитника и занимается поиском конкурента для Орельена Чуамени.

Как сообщает Diario As, у "королевского клуба" есть два варианта.

Первый вариант - дорогой английский. Это полузащитник Кристал Пэлас Адам Вортон, но за него англичане просят около 80 млн евро, что Реал считает слишком высокой ценой.

Второй вариант - бюджетный, но несколько странный - это испанский полузащитник Чема Андрес из Штутгарта, которого, как предполагают, можно купить за 10 млн евро. Но дело в том, что сам Штутгарт купил испанца лишь нынешним летом у...Реала, заплатив 3 млн евро.

Ранее отмечалось, что мадридский Реал накануне провел поединок, в котором 90 минут отыграл Андрей Лунин

