iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Президент ПСЖ призвал Реал покинуть Суперлигу

Другие турниры больше не нужны.
Вчера, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи призвал Реал покинуть проект Суперлиги.

Напомним, что мадридский клуб остался последним участником так и нереализованного проекта.

По словам Аль-Хелайфи, Суперлига уже не нужна, так как нынешние соревнования и их формат удовлетворяют все запросы.

Мы – одна семья. Мы хотим, чтобы все вернулись. Это правда. И чтобы Реал тоже был с нами. Хотим, чтобы все вернулись. Это их семья и их дом, это дом для всех нас.

Поэтому нам не нужны другие турниры. Сегодня у нас есть лучшие клубные соревнования, с лучшими форматами. Это то, чего мы хотим, и это то, чего до сих пор хотела Барселона. Посмотрим, что будет дальше

Ранее также сообщалось, что Реал потерял еще одного игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Отборочный турнир ЧМ-2026: победы Испании, Португалии и Италии, Турция разгромила Болгарию, Албания нанесла поражение Сербии Отборочный турнир ЧМ-2026: победы Испании, Португалии и Италии, Турция разгромила Болгарию, Албания нанесла поражение Сербии
Испания одолела Грузию, Италия обыграла Эстонию, а Португалия справилась с Ирландией Испания одолела Грузию, Италия обыграла Эстонию, а Португалия справилась с Ирландией
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Чухаджян нокаутировал аргентинского соперника во втором раунде Чухаджян нокаутировал аргентинского соперника во втором раунде

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:50
Отборочный турнир ЧМ-2026: победы Испании, Португалии и Италии, Турция разгромила Болгарию, Албания нанесла поражение Сербии
ЧМ-202600:11
Испания одолела Грузию, Италия обыграла Эстонию, а Португалия справилась с Ирландией
Вчера, 23:40
Бокс23:40
Бокс: расписание боев
Бокс23:35
Чухаджян нокаутировал аргентинского соперника во втором раунде
Европа23:12
Топ-клуб из Франции объявил о назначении нового тренера
Украина22:39
Первый домашний матч Нико-Баскета в Суперлиге собрал 1500 зрителей
Украина22:05
Суперлига: Соколы победили Кривбасс, Мавпы одолели Нико-Баскет, Киев-Баскет переиграл Старый Луцк
Бокс21:55
Постол одолел испанского соперника, завоевав пояс IBO International
ЧМ-202621:20
Холанд дважды подряд не реализовал пенальти, но оформил хет-трик против Израиля
ЧМ-202620:28
УАФ подтвердила, что Судаков покинул расположение сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK