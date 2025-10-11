Президент ПСЖ призвал Реал покинуть Суперлигу
Другие турниры больше не нужны.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи призвал Реал покинуть проект Суперлиги.
Напомним, что мадридский клуб остался последним участником так и нереализованного проекта.
По словам Аль-Хелайфи, Суперлига уже не нужна, так как нынешние соревнования и их формат удовлетворяют все запросы.
Мы – одна семья. Мы хотим, чтобы все вернулись. Это правда. И чтобы Реал тоже был с нами. Хотим, чтобы все вернулись. Это их семья и их дом, это дом для всех нас.
Поэтому нам не нужны другие турниры. Сегодня у нас есть лучшие клубные соревнования, с лучшими форматами. Это то, чего мы хотим, и это то, чего до сих пор хотела Барселона. Посмотрим, что будет дальше
