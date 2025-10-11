Реал потерял еще одного игрока из-за травмы в сборной

Хавбек Реала Франко Мастантуоно травмировался в сборной, сообщает L`Equipe.

Игрок почувствовал дискомфорт в левой ноге, о чем сразу сообщил тренерскому штабу.

К счастью для клуба и игрока в сборной решили не рисковать здоровьем Франко и отправили его назад в Мадрид.

На текущий момент неизвестно, насколько серьезным является повреждение.

Отметим, что ранее в расположении сборной травму получил и Килиан Мбаппе, потому Реал сейчас очень обеспокоен состоянием своих игроков.

Ранее также своего хавбека потеряла и Барселона.

