Реал потерял вундеркинда перед противостоянием с Ливерпулем

Королевский клуб остался без основного вингера.
Сегодня, 14:54       Автор: Антон Федорцив
Франко Мастантуоно / Getty Images
Франко Мастантуоно / Getty Images

Крайний нападающий мадридского Реала Франко Мастантуоно выбыл на неопределенный срок. Аргентинец пропустит матч Лиги чемпионов против английского Ливерпуля, сообщает инсайдер Марио Кортегана в X.

Вингер столкнулся с дискомфортом в зоне паха. Мастантуоно якобы отыграл через боль весь поединок Ла Лиги против Валенсии (4:0). Сроки восстановления аргентинца остаются неизвестными.

В нынешнем сезоне Мастантуоно провел 12 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 гол. В ряды "сливочных" он перебрался летом. Ранее вингер защищал цвета столичного Ривер Плейт на родине.

Тем временем менеджмент Реала разошелся во взглядах на будущее в команде нападающего Родриго.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Франко Мастантуоно

