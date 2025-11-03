Реал потерял вундеркинда перед противостоянием с Ливерпулем

Крайний нападающий мадридского Реала Франко Мастантуоно выбыл на неопределенный срок. Аргентинец пропустит матч Лиги чемпионов против английского Ливерпуля, сообщает инсайдер Марио Кортегана в X.

Вингер столкнулся с дискомфортом в зоне паха. Мастантуоно якобы отыграл через боль весь поединок Ла Лиги против Валенсии (4:0). Сроки восстановления аргентинца остаются неизвестными.

В нынешнем сезоне Мастантуоно провел 12 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 гол. В ряды "сливочных" он перебрался летом. Ранее вингер защищал цвета столичного Ривер Плейт на родине.

Тем временем менеджмент Реала разошелся во взглядах на будущее в команде нападающего Родриго.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!