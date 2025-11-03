iSport.ua
В Реале разногласия по поводу будущего Родриго

Хаби Алонсо не хочет отпускать вингера.
Сегодня, 13:37       Автор: Валентина Чорноштан
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Бразильский вингер мадридского Реала Родриго может перейти в Манчестер Сити в ближайшее трансферное окно.

Игрок считает, что в команде его не ценят и не рассматривают как важную часть Реала, поэтому хочет перейти в интересующийся им Манчестер Сити.

По имеющейся информации, спортивный директор Реала одобрил возможный переход бразильца, однако Хаби Алонсо просит Родриго остаться в клубе.

Отмечается, что Алонсо не отрицает, сейчас Родриго не полностью соответствует его требованиям, а именно "каждый должен защищаться и оставаться конкурентоспособным", — приводит слова испанского специалиста Fichajes.net.

Родриго трудно адаптироваться к этим требованиям, поэтому он рассматривает возможность смены команды как приоритет.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 11 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

