В Реале разногласия по поводу будущего Родриго
Бразильский вингер мадридского Реала Родриго может перейти в Манчестер Сити в ближайшее трансферное окно.
Игрок считает, что в команде его не ценят и не рассматривают как важную часть Реала, поэтому хочет перейти в интересующийся им Манчестер Сити.
По имеющейся информации, спортивный директор Реала одобрил возможный переход бразильца, однако Хаби Алонсо просит Родриго остаться в клубе.
Отмечается, что Алонсо не отрицает, сейчас Родриго не полностью соответствует его требованиям, а именно "каждый должен защищаться и оставаться конкурентоспособным", — приводит слова испанского специалиста Fichajes.net.
Родриго трудно адаптироваться к этим требованиям, поэтому он рассматривает возможность смены команды как приоритет.
В нынешнем сезоне бразилец сыграл 11 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.
