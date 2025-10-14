iSport.ua
Итальянский клуб, в котором играет украинец, сменит тренера

Пальюки покидает Эмполи.
Сегодня, 11:27       Автор: Валентина Чорноштан
Гвидо Пальюки / Getty Images
Гвидо Пальюки / Getty Images

Эмполи, в котором выступает форвард сборной Украины U-21 Богдан Попов, решил сменить тренера.

По имеющейся информации, Гвидо Пальюки будет уволен из-за плохих результатов. Добавим, что в последних семи матчах Эмполи одержал лишь одну победу, трижды сыграл вничью и трижды уступил.

Отметим, что сейчас команда Богдана Попова занимает 12-е место в турнирной таблице Серии B.

Новым тренером Эмполи может стать Алессио Дионизи, ранее он уже возглавлял команду в сезоне 2020/21.

Украинский нападающий Богдан Попов сыграл в шести матчах, в которых отличился четырьмя голами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмполи Богдан Попов

