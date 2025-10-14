Скандальный экс-судья АПЛ может получить до 10 лет тюремного заключения

Дэвид Кут замешан еще и в детской порнографии.

Бывшему судье АПЛ Дэвиду Куту грозит серьезный тюремный срок, сообщает talkSPORT.

Напомним, что Кут был отстранен после того, как в Сети появилось видео, на котором арбитр назвал Юргена Клоппа мудаком.

Затем стало известно, что у мужчины также кокаиновая зависимость, а вскоре ему выдвинули обвинение в детской порнографии.

Стоит отметить, что согласно характеру выдвинутого обвинения, Кут мог быть как автором видео, так и просто его распространителем.

14 октября на заседании королевского суда Ноттингема бывший арбитр признал свою вину. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Окончательный приговор будет оглашен во время следующего заседания, которое запланировано на 11 декабря.

Ранее также президент Брайтона прокомментировал последние громкие продажи клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!