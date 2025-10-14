"Мы не в состоянии с ними конкурировать": владелец Брайтона прокомментировал трансферы клуба
"Чайки" вынуждены отпускать своих лидеров.
Владелец Брайтона Тони Блум признался, что его клуб вынужден продавать своих лучших игроков.
Напомним, что этим летом Манчестер Юнайтед пытался выкупить Карлоса Балеба. А ранее "чайки" продали Алексиса Мак Аллистера, Мойзеса Кайседо, Роберта Санчеса, Леандро Троссарда и других футболистов, которые были лидерами команды.
Блум считает, что такова нынешняя реальность, и Брайтону остается только выжимать максимум из ситуации.
И под этим я подразумеваю уход лучших игроков, потому что такова футбольная экосистема. И мы знаем, что другие клубы платят гораздо более огромные зарплаты, чем мы можем. Мы не в состоянии с ними конкурировать.
И поэтому, когда у игрока появляется возможность перейти в действительно большой клуб, и они предлагают огромные деньги, это должно быть правильное время для продающего клуба.
Это должна быть правильная сумма трансфера. И тогда мы, конечно, позволяем игрокам уходить. Это происходит после обоюдного согласия
