"Мы не в состоянии с ними конкурировать": владелец Брайтона прокомментировал трансферы клуба

"Чайки" вынуждены отпускать своих лидеров.
Сегодня, 14:48       Автор: Андрей Безуглый
Брайтон / Getty Images
Владелец Брайтона Тони Блум признался, что его клуб вынужден продавать своих лучших игроков.

Напомним, что этим летом Манчестер Юнайтед пытался выкупить Карлоса Балеба. А ранее "чайки" продали Алексиса Мак Аллистера, Мойзеса Кайседо, Роберта Санчеса, Леандро Троссарда и других футболистов, которые были лидерами команды.

Блум считает, что такова нынешняя реальность, и Брайтону остается только выжимать максимум из ситуации.

И под этим я подразумеваю уход лучших игроков, потому что такова футбольная экосистема. И мы знаем, что другие клубы платят гораздо более огромные зарплаты, чем мы можем. Мы не в состоянии с ними конкурировать.
И поэтому, когда у игрока появляется возможность перейти в действительно большой клуб, и они предлагают огромные деньги, это должно быть правильное время для продающего клуба.

Это должна быть правильная сумма трансфера. И тогда мы, конечно, позволяем игрокам уходить. Это происходит после обоюдного согласия

Ранее также сообщалось, что Шахтер следит за очередным бразильским талантом.

 

