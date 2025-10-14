"Мы не в состоянии с ними конкурировать": владелец Брайтона прокомментировал трансферы клуба

Владелец Брайтона Тони Блум признался, что его клуб вынужден продавать своих лучших игроков.

Напомним, что этим летом Манчестер Юнайтед пытался выкупить Карлоса Балеба. А ранее "чайки" продали Алексиса Мак Аллистера, Мойзеса Кайседо, Роберта Санчеса, Леандро Троссарда и других футболистов, которые были лидерами команды.

Блум считает, что такова нынешняя реальность, и Брайтону остается только выжимать максимум из ситуации.

И под этим я подразумеваю уход лучших игроков, потому что такова футбольная экосистема. И мы знаем, что другие клубы платят гораздо более огромные зарплаты, чем мы можем. Мы не в состоянии с ними конкурировать.

И поэтому, когда у игрока появляется возможность перейти в действительно большой клуб, и они предлагают огромные деньги, это должно быть правильное время для продающего клуба. Это должна быть правильная сумма трансфера. И тогда мы, конечно, позволяем игрокам уходить. Это происходит после обоюдного согласия

