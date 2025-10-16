В ПСЖ недовольны сафоновым

Росиянин критикует клуб за свое игровое время.

Голкипер ПСЖ матвей сафонов вызвал неудовольствие руководства клуба, пишет Goal.

В текущем сезоне росиянин ни разу не появился на поле. И вскоре начал делать публикации, намекая на свое недовольство статусом запасного.

Руководство парижан не понравилось такое поведение росиянина, они считают, что это плохо сказывается на атмосфере в клубе и его имидже.

Вероятней всего, зимой сафонов будет продан или отдан в аренду. Ряд европейских клубов проявляют к киперу интересен.

Ранее также сообщалось, что Виейра отдельно выделил одного из игроков ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!