Легенда сборной Франции назвал своего фаворита на Golden Boy
Главный тренер Дженоа Патрик Виейра назвал своего фаворита на получение награды Golden Boy.
Француз выделил своего же соотечественника вингера ПСЖ Дезире Дуэ.
По мнению Виейра, Дуэ показывает огромный потенциал, который в ПСЖ должны правильно взрастить, сделав его одним из лучших футболистов мира.
Дезире Дуэ – лучший молодой игрок Европы. Он не только забил в финале Лиги чемпионов, проявив весь свой талант, но и значительно прогрессировал в Ренне и продолжает свое развитие в ПСЖ. Он пережил трудный период, но много работал и никогда не сдавался.
Ламин Ямаль не может быть номинирован в этом году, поэтому я думаю, что Дуэ победит. Он молодой игрок с большим талантом.
Клуб должен создать благоприятную среду для обучения, совершения ошибок и извлечения уроков из них. Дезире Дуэ – прекрасный пример. Я считаю его лучшим из лучших в мире
