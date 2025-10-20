Экс-полузащитник сборной Украины начал тренерскую деятельность

Бывший вингер киевского Динамо, харьковского Металлиста, Днепра и других команд Денис Олейник стал тренером. Уроженец Запорожья вернулся в структуру финского Сейняоен Ялкапаллокерхо, сообщает официальный сайт клуба.

Украинец выступал за СИК в 2018-2022 гг. Теперь же Олийнык будет тренировать молодежь. Он стал главным тренером второй команды академии финского клуба и помощником руководителя первой.

Олейник в сентябре завершил карьеру. Последним клубом полузащитника стал любительский Авангард из Лозовой. За плечами футболиста 12 матчей в составе сборной Украины.

Напомним, ранее Владимир Шаран вернулся в Александрию главным тренером дубля.

