Президент Наполи предложил не вызывать в сборные возрастных игроков
Президент Наполи Аурелио де Лаурентис предложил ограничить вызов игроков в сборную.
По словам бизнесмена, вызов игроков старше 30 лет вредит клубам куда сильнее, чем в других случаях.
Потому де Лаурентис предложил довольно радикальный вариант.
Что-то в Европе должно измениться, время пришло. Лидеры боятся потерять свои удобные кресла, но сейчас нам нужно изменить правила, как и формат чемпионатов.
Матчей сейчас слишком много. Для сборных нужен потолок. Например, после 23 лет вы больше не можете за них играть – придется искать новых молодых игроков. Вызывая футболистов старше 30 лет, которые получают травмы, вы наносите удар по лигам.
К лигам нет никакого уважения, и клубы получают недостаточную компенсацию за то, что отдают в аренду игроков, которым платят 12 месяцев в году. Мы получаем компенсацию, но хотим больше
