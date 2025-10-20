iSport.ua
Президент Наполи предложил не вызывать в сборные возрастных игроков

Травмы лидеров больно бьют по клубам.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Аурелио де Лаурентис / Getty Images
Аурелио де Лаурентис / Getty Images

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис предложил ограничить вызов игроков в сборную.

По словам бизнесмена, вызов игроков старше 30 лет вредит клубам куда сильнее, чем в других случаях.

Потому де Лаурентис предложил довольно радикальный вариант.

Что-то в Европе должно измениться, время пришло. Лидеры боятся потерять свои удобные кресла, но сейчас нам нужно изменить правила, как и формат чемпионатов.

Матчей сейчас слишком много. Для сборных нужен потолок. Например, после 23 лет вы больше не можете за них играть – придется искать новых молодых игроков. Вызывая футболистов старше 30 лет, которые получают травмы, вы наносите удар по лигам.

К лигам нет никакого уважения, и клубы получают недостаточную компенсацию за то, что отдают в аренду игроков, которым платят 12 месяцев в году. Мы получаем компенсацию, но хотим больше

Ранее также сообщалось, что экс-звезда сборной Уругвая попал в больницу.

