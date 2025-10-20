iSport.ua
Чемпионом Швеции стал клуб из небольшой деревни

Мьелльбю впервые в истории выиграл чемпионат.
Вчера, 22:35       Автор: Андрей Безуглый
Мьелльбю / Getty Images
Мьелльбю / Getty Images

В Швеции за три тура до конца определился чемпионом.

Им стал клуб Мьелльбю, обыгравший Гетеборг 2:0 и досрочно гарантировал себе чемпионский титул.

Интересно, что в 2017 году клуб играл в третьем по силе шведском дивизионе, в 2019 году выиграл второй дивизион, и с тех пор играл в высшем.

Сам же клуб базируется в населенном пункте Хеллевик, где проживают 1500 человек. Домашная арена Мьелльбю вмещает 6750 фанатов.

Клуб был основан в 1939 году, и до сегодняшнего дня его лучшим достижением было пятое место в чемпионате Швеции.

