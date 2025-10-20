iSport.ua
Каррагер сравнил трансферы Ливерпуля с Реалом

Летняя кампания усложнила работу Слота.
Сегодня, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер считает, что проблемы мерсисайдцев кроются в трансферах.

Он считает, что Ливерпуль провел трансферную кампанию в стиле Реала не подумав, как затем интегрировать всех новичков.

Они подписали много игроков, и это создало проблемы для тренера. 

Когда вы тратите столько денег на игроков, нужно интегрировать их в команду, найти способ сделать так, чтобы это работало. Мысль о том, что Флориан Виртц не будет попадать в состав Ливерпуля в течение нескольких недель, абсурдна. Придется найти способ сделать так, чтобы это сработало.

Это немного напоминает мне Реал. Летнее трансферное окно, проведенное Ливерпулем, было похоже на Реал, а не на Ливерпуль. Обычно Ливерпуль – по крайней мере, в мои времена и времена Юргена Клоппа – не покупал лучших игроков на рынке. В Ливерпуле так не поступали, но этим летом они это сделали.

Александер Исак, пожалуй, лучший доступный нападающий на рынке, а Флориан Виртц – лучшая десятка, за них заплатили большие деньги. Чаще всего так делал Реал, и потом таким тренерам, как Висенте Дель Боске или Карло Анчелотти, оставалось только разобраться с этим. Им давали набор игроков, и именно с этим столкнулся Арне Слот

Напомним, что накануне Ливерпуль продолжил свою серию неудач, проиграв Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

