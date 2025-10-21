iSport.ua
Атлетико пожаловался на Арсенал в УЕФА

Испанцы не смогли принять душ на Эмирейтс.
Сегодня, 00:39       Автор: Андрей Безуглый
Эмирейтс / Getty Images
Эмирейтс / Getty Images

Атлетико подал жалобу в УЕФА против лондонского Арсенала.

Напомним, что 21 октября команды проведут между собой матч Лиги чемпионов.

По словам Атлетико, игроки не смогли принять душ на Эмирейтс, так как не было горячей воды.

Клуб подал официальную жалобу в УЕФА, заявив, что это проявление неуважения к сопернику.

Ранее также Ла Лига недовольна протестом футболистов против матчей вне Испании.

