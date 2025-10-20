iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ла Лига пригрозила профсоюзу футболистов за протесты против матчей вне Испании

В Испании разгорается очередной скандал.
Сегодня, 21:22       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Ла Лига готова применть санкции против футболистов, выступающий против матчей вне Испании.

Напомним, что почти все матчи 9-го тура начались с протестной акции футболистов. Она была направлена против проведения поединка между Барселоной и Вильярреалом в Майами.

Инициатором акции стала Ассоциация футболистов Испании (AFE), которой теперь угрожают.

Как пишут испанские медиа, Ла Лига направила в AFE письмо с угрозами, что в случае продолжения протестов будут применены "правовые меры".

Более того лига намерена оценить "количественную оценку ущерба", которую нанесла 15-секундная акция.

Ранее также сообщалось, что Александер-Арнольд может сыграть против Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чемпионом Швеции стал клуб из небольшой деревни Чемпионом Швеции стал клуб из небольшой деревни
Апелляционный трибунал частично отменил решение о дисквалификации росиян Апелляционный трибунал частично отменил решение о дисквалификации росиян
Феликс признался, что счаслив играть с Роналду Феликс признался, что счаслив играть с Роналду
Кудровка расписала ничью с Металлистом 1925 Кудровка расписала ничью с Металлистом 1925

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа22:35
Чемпионом Швеции стал клуб из небольшой деревни
Другие21:55
Апелляционный трибунал частично отменил решение о дисквалификации росиян
Европа21:22
Ла Лига пригрозила профсоюзу футболистов за протесты против матчей вне Испании
Другие страны20:30
Феликс признался, что счаслив играть с Роналду
Украина19:57
Кудровка расписала ничью с Металлистом 1925
Европа19:47
Александер-Арнольд хочет сыграть в Эль-Классико
Европа19:15
Каррагер сравнил трансферы Ливерпуля с Реалом
Европа19:14
Ювентус пролонгировал опытного защитника
Европа18:55
В Германии опровергли интерес Баварии к звезде АПЛ
Украина18:38
Динамо получило разрешение на увеличение квоты болельщиков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK