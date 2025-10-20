Ла Лига пригрозила профсоюзу футболистов за протесты против матчей вне Испании

Ла Лига готова применть санкции против футболистов, выступающий против матчей вне Испании.

Напомним, что почти все матчи 9-го тура начались с протестной акции футболистов. Она была направлена против проведения поединка между Барселоной и Вильярреалом в Майами.

Инициатором акции стала Ассоциация футболистов Испании (AFE), которой теперь угрожают.

Как пишут испанские медиа, Ла Лига направила в AFE письмо с угрозами, что в случае продолжения протестов будут применены "правовые меры".

Более того лига намерена оценить "количественную оценку ущерба", которую нанесла 15-секундная акция.

