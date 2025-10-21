Сын бывшего капитана сборной Англии погиб в ДТП

Сын бывшего игрока сборной Англии Стюарта Пирса Харли трагически погиб.

Как сообщают СМИ, 21-летний парень разбился на тракторе на одной из сельских дорог из-за лопнувшей шины.

Полиция Англии опубликовала официальное заявление от семьи, а также напомнила, что люди должны уважать их право на частную жизнь.

Напомним, что Стюарт Пирс почти всю свою карьеру провел в Ноттингеме, также играл за Ньюкасл и Манчестер Сити. На счету защитника 78 матчей за сборную Англии. Все бывшие клубы экс-фуболиста уже выразили свои соболезнвоания.

